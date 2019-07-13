ND фильтры. Классификация и таблицы сравнения

Что такое фильтр нейтральной плотности?
ND-фильтр - это, по сути, фильтр, который, помещенный перед линзой, он уменьшает количество света, попадающего в камеру. Подумайте о ND-фильтре как о солнцезащитных очках для вашей камеры - хотя и о солнцезащитных очках, которые не меняют цвет видимого пространства, захватываемого камерой и объективом, - отсюда и название фильтра - «нейтральный» .
Что делают фильтры нейтральной плотности?
Существует несколько реальных применений фильтра ND - один с апертурой, а второй с выдержкой .
Апертура – это показатель степени открытия/закрытия объектива во время съемки. Измеряется это значение в f-стопах. Значение апертуры говорит об отношении фокусной длины к диаметру отверстия перед объективом. Следовательно, чем ниже значение апертуры, тем шире открыт объектив и больше света попадает на матрицу.
1. Диафрагма - малая глубина резкости при ярком освещении
Даже при невероятно высоких скоростях затвора современных профессиональных камер и ранее недостижимых скоростях затвора, представленных электронными затворами, в фотографии все еще есть место для фильтра ND. А уж для видеосъемки ND фильтр просто незаменимая вещь.
Что означают цифры на фильтрах ND?
Фильтры ND бывают разных уровней силы или темноты. Для фотографа проще всего было бы иметь ND-фильтры, которые показывают, на сколько остановок света (стопов) они затемнят вашу экспозицию. Разработанные оптическими инженерами, большинство брендов ND-фильтров маркируют свою продукцию либо номером коэффициента фильтра ND, либо числом оптической плотности. К сожалению, для фотографа ни коэффициент фильтрации, ни число оптической плотности не равны количеству СТОПОВ, на которые уменьшается свет.
|Уровень плотности
|Компенсация ступеней экспозиции
|Проценты светопропускания
|4
|2
|25.000
|8
|3
|12.500
|16
|4
|6.250
|32
|5
|3.125
|64
|6
|1.563
|100
|6 2/3
|1.000
|200
|7 2/3
|0.500
|500
|9
|0.200
|1000
|10
|0.010
Итак, вот удобная таблица, на которую можно ссылаться при покупке фильтра ND или использовании фильтра, которым вы уже владеете.
Таблица сравнения маркировок ND фильтров разных производителей. Подбор по названиям и опциям
|СТОПЫ. Для простоты мы используем здесь целые числа, за исключением нескольких
|Число оптической плотности (иногда с предваряющим «ND» перед номером)
|ND 1 номер
|Номер фактора фильтра (иногда с префиксом «ND» перед номером)
|Кол-во света (меньше)
|0
|0
|-
|0
|0
|1
|ND 0.3 or "ND 0.3"
|ND 101
|2 or "ND2"
|1/2
|2
|ND 0.6
|ND 102
|4
|1/4
|3
|ND 0.9
|ND 103
|8
|1/8
|4
|ND 1.2
|ND 104
|16
|1/16
|5
|ND 1.5
|ND 105
|32
|1/32
|6
|ND 1.8
|ND 106
|64
|1/64
|6 2/3
|ND 2
|100
|1/100
|7
|ND 2.1
|ND 107
|128
|1/128
|8
|ND 2.4
|ND 108
|256
|1/256
|9
|ND 2.7
|ND 109
|512
|1/512
|10
|ND 3.0
|ND 110
|1024 (a.k.a. ND1000)
|1/1024
|11
|ND 3.3
|ND 111
|2048
|1/2048
|12
|ND 3.6
|ND 112
|4096
|1/4096
|13
|ND 3.9
|ND 113
|8192
|1/8192
|13 1/3
|ND 4
|10000
|1/10000
|14
|ND 4.2
|ND 114
|16384
|1/16384
|15
|ND 4.5
|ND 115
|32768
|1/32768
|16
|ND 4.8
|ND 116
|65536
|1/65536
|16 2/3
|ND 5.0
|100000
|1/100000
|17
|ND 5.1
|ND 117
|131072
|1/131072
|18
|ND 5.4
|ND 118
|262144
|1/262144
|19
|ND 5.7
|ND 119
|524288
|1/524288
|20
|ND 6
|ND 120
|1048576
|1/1048576
|22
|ND 6.6
|ND 122
|4194304
|1/4194304
|24
|ND 7.2
|ND 124
|16777216
|1/16777216
Таким образом, для каждого СТОПа фильтра ND, вы вдвое уменьшаете количество света, попадающего в камеру.
Когда свет уменьшается вдвое, для поддержания одинаковой экспозиции вам необходимо удвоить выдержку.
Добавьте еще одну остановку ND; удвоить скорость затвора снова.
Давайте посмотрим, в графической форме, как ND-фильтр влияет на время воздействия:
|Исходная выдержка
|СТОП ND Фильтра
|Новая выдержка (округляется до стандартной скорости затвора камеры, когда это применимо)
|1s
|0
|1 сек.
|1s
|1
|2 сек.
|1s
|2
|4 сек.
|1s
|3
|8 сек.
|1s
|4
|15 сек.
|1s
|5
|30 сек.
|1s
|6
|1 мин
|1s
|7
|2 мин
|1s
|8
|4 мин
|1s
|9
|8 мин
|1s
|10
|16 мин
|1s
|11
|30 мин.
|1s
|12
|1 час
|1s
|13
|2 часа
|1s
|14
|4 часа
|1s
|15
|8 часов
|1s
|16
|16 часов
|1s
|17
|32 часа
|1s
|18
|64 часа
|1s
|19
|128 часов
|1s
|20
|256 часов
|1s
|21
|512 часов
|1s
|22
|1024 часа
|1s
|23
|2048 часов
|1s
|24
|4096 часов ( 170 дней и 16 часов)
Практические примеры
Вот пример изменения экспозиции, влияющего на скорость затвора при использовании фильтра ND, где ваша цель - снимать с более низкой скоростью затвора, чтобы размыть водопад.
Из-за яркого дневного света исходная выдержка, даже если объектив уменьшен до f / 16, составляет 1/800 и замерзает. У вас в сумке 6-ступенчатый фильтр ND, и вы привинчиваете его к объективу. Вот результат:
Исходная экспозиция: ISO 200, f / 16,0, 1/800.
Экспозиция с 6-ступенчатым ND-фильтром: ISO 200, f / 16,0, 1/13.
Вот пример настройки экспозиции для попытки поддержания определенной диафрагмы при использовании фильтра ND. Вы снимаете среди бела дня и хотите сфотографировать цветок с боке . Вы открываете свой объектив для f/1.4, ваш экспонометр имеет разметку, потому что фотокамера не может спустить затвор быстрее 1/4000 для получения правильной экспозиции.
Добавьте фильтр ND и посмотрите, что произойдет:
Исходная экспозиция: ISO 200, f / 1.4, передержка 1/4000.
Экспозиция с 6- ступенчатым ND-фильтром: ISO 200, f / 1.4, 1/60 ... все еще переэкспонирован, но выдержка легко достигается камерой. Итак, теперь вы можете снимать одну и ту же сцену, скажем, на 1/500 и получать свою небольшую глубину резкости при дневном свете.
Накладка фильтров НД
Одна из техник, которую используют фотографы - это «накладка фильтров». Если у вас есть более одного фильтра ND, вы можете объединить два (или более фильтра), чтобы получить больше СТОПОВ ND для различных фотографических или видео вариантов.
Математика стекирования проста: если вы комбинируете 6-ступенчатый ND-фильтр и 10-ступенчатый ND-фильтр, теперь у вас есть 16-ступенчатый ND-фильтр.
Недостатком стековых фильтров является то, что для каждого добавляемого вами фильтра вы заставляете свет - проходить через всё больше стеклянных (или полимерных) элементов. Чем больше стёкол должен пройти свет, тем больше вероятность того, что он преломится сильнее, что приведет к мягкости или хроматическим аберрациям в изображении.
Формы фильтра НД
Большинство «твердых» ND-фильтров круглые и привинчиваются к передней части объектива. Более крупные линзы могут иметь круглые вставные фильтры. Однако некоторые ND-фильтры имеют прямоугольную или квадратную форму и вставляются в специальные держатели, которые прикрепляются к передней части объектива. Оценки фильтра для круглых и прямоугольных фильтров идентичны.
Другие типы фильтров ND
Фильтр градуированной нейтральной плотности (GND) - Фильтр GND
- это фильтр ND, который переходит от светлого к темному. Прямоугольные фильтры GND более популярны, чем круглые, потому что они позволяют фотографу регулировать положение области перехода от светлого к темному. Основное назначение фильтра GND - сбалансировать экспозицию на изображении, которое содержит яркое небо и относительно темный передний план. Пейзажные фотографы являются крупными потребителями GND-фильтров, и они особенно хороши при съемке закатных изображений.
Фильтр переменной нейтральной плотности (VND)
- Фильтр VND дает фотографу возможность «набирать» количество фильтрации, поворачивая внешнее кольцо фильтра с двумя кольцами. Максимальная и минимальная оценка ND различаются в зависимости от разных фильтров, но наиболее популярны разновидности от 2 до 8 ступеней. Преимущество фильтра VND заключается в том, что вам нужен только один фильтр ND, чтобы получить различные уровни темноты. Недостаток фильтра VND заключается в том, что благодаря конструкции фильтров при приближении к максимальному значению ND вы можете получить перекрестный рисунок по всему изображению. Это можно исправить, набрав немного настройку ND.
Фильтр центральной нейтральной плотности (CND)
- фильтр ND наименьшей категории, фильтр CND имеет затемненный центр и более светлые края. Он служит для балансировки экспозиции по всему кадру при использовании экстремально широкоугольных объективов.
Поляризационный фильтр
- Да, ваш поляризационный фильтр является фильтром ND, которым вы, возможно, уже владеете. Большинство поляризаторов дают эффект ND-фильтра с двумя ступенями, обеспечивая поляризационные эффекты «невозможно достичь при обработке»: они убирают блики, затемняют голубое небо и видят все дальше в воде.
Рекомендуемые коэффициенты фильтра ND
Многие фотографы-пейзажисты рекомендуют вам отправиться в поле с 6-ступенчатым ND-фильтром, который идеально подойдет для замедления скорости затвора, достаточной для плавного движения горных ручьев и водопадов. Добавьте свой поляризатор, чтобы сделать его 8-ступенчатым стеком ND.
Некоторые свадебные и портретные фотографы предпочитают 3-ступенчатый фильтр ND, чтобы дать им возможность широко открытой диафрагмы при съемке на солнце. Объедините это с 6-ступенчатой для 9-ступенчатой комбинации, когда это необходимо.
10-ступенчатые и более темные ND-фильтры становятся популярными у многих фотографов, поскольку они позволяют снимать с очень низкой скоростью затвора и снимать с чрезвычайно большой апертурой при ярком солнечном свете.
Если у вас есть время, чтобы проверить скорость затвора в режиме ночной фотографии, вы можете получить довольно крутые эффекты с этими супер темными фильтрами в городских и естественных условиях. В крайнем случае, 24-ступенчатый ND-фильтр отлично подходит для изображений с солнцем прямо в кадре.