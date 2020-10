ND фильтры. Классификация и таблицы сравнения

#1 Сообщение INSIDER » 13 июл 2019, 21:51

Что такое фильтр нейтральной плотности?

Что делают фильтры нейтральной плотности?

Апертура – это показатель степени открытия/закрытия объектива во время съемки. Измеряется это значение в f-стопах. Значение апертуры говорит об отношении фокусной длины к диаметру отверстия перед объективом. Следовательно, чем ниже значение апертуры, тем шире открыт объектив и больше света попадает на матрицу.

1. Диафрагма - малая глубина резкости при ярком освещении

Что означают цифры на фильтрах ND?

номером коэффициента фильтра ND

числом оптической плотности

Уровень плотности Компенсация ступеней экспозиции Проценты светопропускания 4 2 25.000 8 3 12.500 16 4 6.250 32 5 3.125 64 6 1.563 100 6 2/3 1.000 200 7 2/3 0.500 500 9 0.200 1000 10 0.010

Итак, вот удобная таблица, на которую можно ссылаться при покупке фильтра ND или использовании фильтра, которым вы уже владеете.

Таблица сравнения маркировок ND фильтров разных производителей. Подбор по названиям и опциям

СТОПЫ. Для простоты мы используем здесь целые числа, за исключением нескольких Число оптической плотности (иногда с предваряющим «ND» перед номером) ND 1 номер Номер фактора фильтра (иногда с префиксом «ND» перед номером) Кол-во света (меньше) 0 0 - 0 0 1 ND 0.3 or "ND 0.3" ND 101 2 or "ND2" 1/2 2 ND 0.6 ND 102 4 1/4 3 ND 0.9 ND 103 8 1/8 4 ND 1.2 ND 104 16 1/16 5 ND 1.5 ND 105 32 1/32 6 ND 1.8 ND 106 64 1/64 6 2/3 ND 2 100 1/100 7 ND 2.1 ND 107 128 1/128 8 ND 2.4 ND 108 256 1/256 9 ND 2.7 ND 109 512 1/512 10 ND 3.0 ND 110 1024 (a.k.a. ND1000) 1/1024 11 ND 3.3 ND 111 2048 1/2048 12 ND 3.6 ND 112 4096 1/4096 13 ND 3.9 ND 113 8192 1/8192 13 1/3 ND 4 10000 1/10000 14 ND 4.2 ND 114 16384 1/16384 15 ND 4.5 ND 115 32768 1/32768 16 ND 4.8 ND 116 65536 1/65536 16 2/3 ND 5.0 100000 1/100000 17 ND 5.1 ND 117 131072 1/131072 18 ND 5.4 ND 118 262144 1/262144 19 ND 5.7 ND 119 524288 1/524288 20 ND 6 ND 120 1048576 1/1048576 22 ND 6.6 ND 122 4194304 1/4194304 24 ND 7.2 ND 124 16777216 1/16777216

Давайте посмотрим, в графической форме, как ND-фильтр влияет на время воздействия:

Исходная выдержка СТОП ND Фильтра Новая выдержка (округляется до стандартной скорости затвора камеры, когда это применимо) 1s 0 1 сек. 1s 1 2 сек. 1s 2 4 сек. 1s 3 8 сек. 1s 4 15 сек. 1s 5 30 сек. 1s 6 1 мин 1s 7 2 мин 1s 8 4 мин 1s 9 8 мин 1s 10 16 мин 1s 11 30 мин. 1s 12 1 час 1s 13 2 часа 1s 14 4 часа 1s 15 8 часов 1s 16 16 часов 1s 17 32 часа 1s 18 64 часа 1s 19 128 часов 1s 20 256 часов 1s 21 512 часов 1s 22 1024 часа 1s 23 2048 часов 1s 24 4096 часов ( 170 дней и 16 часов)

Практические примеры

Накладка фильтров НД

Формы фильтра НД

Другие типы фильтров ND

Фильтр градуированной нейтральной плотности (GND) - Фильтр GND

Фильтр переменной нейтральной плотности (VND)

Фильтр центральной нейтральной плотности (CND)

Поляризационный фильтр

Рекомендуемые коэффициенты фильтра ND

Съемка с НД фильтрами при ярком солнечном свете

Tон нейтральной плотности (ND) фильтра, является одним из тех инструментов , которые должны в рюкзаке у каждого фотографа. Однако ND-фильтры для многих непонятны и многие просто не понимают, как, где и когда их использовать. Кроме того, производители, по-разному классифицируют ND-фильтры, что добавляет путаницы.ND-фильтр - это, по сути, фильтр, который, помещенный перед линзой, он уменьшает количество света, попадающего в камеру. Подумайте о ND-фильтре как о солнцезащитных очках для вашей камеры - хотя и о солнцезащитных очках, которые не меняют цвет видимого пространства, захватываемого камерой и объективом, - отсюда и название фильтра - «нейтральный» .Существует несколько реальных применений фильтра ND - один с, а второй с выдержкой .Даже при невероятно высоких скоростях затвора современных профессиональных камер и ранее недостижимых скоростях затвора, представленных электронными затворами, в фотографии все еще есть место для фильтра ND. А уж для видеосъемки ND фильтр просто незаменимая вещь.Фильтры ND бывают разных уровней силы или темноты. Для фотографа проще всего было бы иметь ND-фильтры, которые показывают, на сколько остановок света (стопов) они затемнят вашу экспозицию. Разработанные оптическими инженерами, большинство брендов ND-фильтров маркируют свою продукцию либо, либо. К сожалению, для фотографа ни коэффициент фильтрации, ни число оптической плотности не равны количеству СТОПОВ, на которые уменьшается свет.Таким образом, для каждого СТОПа фильтра ND, вы вдвое уменьшаете количество света, попадающего в камеру.Когда свет уменьшается вдвое, для поддержания одинаковой экспозиции вам необходимо удвоить выдержку.Добавьте еще одну остановку ND; удвоить скорость затвора снова.Вот пример изменения экспозиции, влияющего на скорость затвора при использовании фильтра ND, где ваша цель - снимать с более низкой скоростью затвора, чтобы размыть водопад.Из-за яркого дневного света исходная выдержка, даже если объектив уменьшен до f / 16, составляет 1/800 и замерзает. У вас в сумке 6-ступенчатый фильтр ND, и вы привинчиваете его к объективу. Вот результат:ISO 200, f / 16,0, 1/800.ISO 200, f / 16,0, 1/13.Вот пример настройки экспозиции для попытки поддержания определенной диафрагмы при использовании фильтра ND. Вы снимаете среди бела дня и хотите сфотографировать. Вы открываете свой объектив для f/1.4, ваш экспонометр имеет разметку, потому что фотокамера не может спустить затвор быстрее 1/4000 для получения правильной экспозиции.Добавьте фильтр ND и посмотрите, что произойдет:ISO 200, f / 1.4, передержка 1/4000.ISO 200, f / 1.4, 1/60 ... все еще переэкспонирован, но выдержка легко достигается камерой. Итак, теперь вы можете снимать одну и ту же сцену, скажем, на 1/500 и получать свою небольшую глубину резкости при дневном свете.Одна из техник, которую используют фотографы - это «накладка фильтров». Если у вас есть более одного фильтра ND, вы можете, чтобы получить больше СТОПОВ ND для различных фотографических или видео вариантов.если вы комбинируете 6-ступенчатый ND-фильтр и 10-ступенчатый ND-фильтр, теперь у вас есть 16-ступенчатый ND-фильтр.Недостатком стековых фильтров является то, что для каждого добавляемого вами фильтра вы заставляете свет - проходить через всё больше стеклянных (или полимерных) элементов. Чем больше стёкол должен пройти свет, тем больше вероятность того, что он преломится сильнее, что приведет к мягкости или хроматическим аберрациям в изображении.Большинство «твердых» ND-фильтров круглые и привинчиваются к передней части объектива. Более крупные линзы могут иметь круглые вставные фильтры. Однако некоторые ND-фильтры имеют прямоугольную или квадратную форму и вставляются в специальные держатели, которые прикрепляются к передней части объектива. Оценки фильтра для круглых и прямоугольных фильтров идентичны.- это фильтр ND, который переходит от светлого к темному. Прямоугольные фильтры GND более популярны, чем круглые, потому что они позволяют фотографу регулировать положение области перехода от светлого к темному. Основное назначение фильтра GND - сбалансировать экспозицию на изображении, которое содержит яркое небо и относительно темный передний план. Пейзажные фотографы являются крупными потребителями GND-фильтров, и они особенно хороши при съемке закатных изображений.- Фильтр VND дает фотографу возможность «набирать» количество фильтрации, поворачивая внешнее кольцо фильтра с двумя кольцами. Максимальная и минимальная оценка ND различаются в зависимости от разных фильтров, но наиболее популярны разновидности от 2 до 8 ступеней. Преимущество фильтра VND заключается в том, что вам нужен только один фильтр ND, чтобы получить различные уровни темноты. Недостаток фильтра VND заключается в том, что благодаря конструкции фильтров при приближении к максимальному значению ND вы можете получить перекрестный рисунок по всему изображению. Это можно исправить, набрав немного настройку ND.- фильтр ND наименьшей категории, фильтр CND имеет затемненный центр и более светлые края. Он служит для балансировки экспозиции по всему кадру при использовании экстремально широкоугольных объективов.- Да, ваш поляризационный фильтр является фильтром ND, которым вы, возможно, уже владеете. Большинство поляризаторов дают эффект ND-фильтра с двумя ступенями, обеспечивая поляризационные эффекты «невозможно достичь при обработке»: они убирают блики, затемняют голубое небо и видят все дальше в воде.Многие фотографы-пейзажисты рекомендуют вам отправиться в поле с 6-ступенчатым ND-фильтром, который идеально подойдет для замедления скорости затвора, достаточной для плавного движения горных ручьев и водопадов. Добавьте свой поляризатор, чтобы сделать его 8-ступенчатым стеком ND.Некоторые свадебные и портретные фотографы предпочитают, чтобы дать им возможность широко открытой диафрагмы при съемке на солнце. Объедините это с 6-ступенчатой ​​для 9-ступенчатой ​​комбинации, когда это необходимо.становятся популярными у многих фотографов, поскольку они позволяют снимать с очень низкой скоростью затвора и снимать с чрезвычайно большой апертурой при ярком солнечном свете.Если у вас есть время, чтобы проверить скорость затвора в режиме ночной фотографии, вы можете получить довольно крутые эффекты с этими супер темными фильтрами в городских и естественных условиях. В крайнем случае, 24-ступенчатый ND-фильтр отлично подходит для изображений с солнцем прямо в кадре.